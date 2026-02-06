El pedido de informes presentado ante el Concejo Deliberante de Mar del Plata por el estado del crematorio municipal del Cementerio Parque surgió a partir de una inquietud personal y familiar, pero terminó visibilizando un problema que afecta a decenas de vecinos desde hace más de tres años.

Así lo explicó Pablo Bella, en diálogo con El Marplatense, impulsor de la iniciativa, quien señaló que el tema comenzó en una charla cotidiana: “El tema surgió de una charla familiar sobre el destino de nuestros restos. Todos coincidimos en la cremación y yo ya tenía entendido que el crematorio municipal no estaba funcionando”, relató.

Según contó, al profundizar en la situación descubrió que el horno crematorio lleva cerca de tres años fuera de servicio, lo que lo llevó a buscar información más precisa. “Cuando me puse a averiguar mejor, descubrí que llevaba casi tres años inactivo, y eso fue lo que me motivó a buscar información concreta”, explicó.

Bella remarcó que le llamó especialmente la atención la falta de información: “Me sorprendió que siendo un servicio público tan sensible tenga tan poca visibilización y tan pocos datos claros disponibles”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que la inactividad del crematorio municipal traslada el problema a las familias en uno de los momentos más difíciles. “Cuando una familia atraviesa una pérdida no puede ponerse a resolver un problema del Estado. Hoy muchos terminan recurriendo a opciones privadas, con más costo y, a veces, fuera de la ciudad”, sostuvo.

Por ese motivo, decidió formalizar el reclamo en el Concejo Deliberante, con el objetivo de obtener respuestas oficiales sobre las causas del cierre y los plazos de reparación. “Presenté el pedido para que haya información oficial y respuestas concretas sobre qué pasó, por qué no funciona y cuándo se va a solucionar”, concluyó.