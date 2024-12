El presidente Javier Milei destacó hoy su gestión y recordó que muchos creían que su gobierno iba a “durar tan solo un par de meses”, al exponer en “Atreju”, la convención nacional organizada por la premier italiana, Giorgia Meloni.

En el marco de ese encuentro de partidos conservadores y de derecha del mundo, el jefe de Estado expresó: “Contra todos los pronósticos de los analistas y políticos profesionales, creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar. Tuvieron que tirar a la basura todos sus manuales”.

El mandatario hizo hincapié en que “la única manera de combatir el mal organizado es con el bien organizado” y destacó que, en su gobierno, “el que viene con agendas propias y no acata la línea del Partido es expulsado”. Asimismo, reiteró su defensa de “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Según indicaron desde el Gobierno, Milei fue ovacionado por los asistentes en Roma. “El capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a millones de seres humanos”, remarcó el Presidente, al tiempo que reivindicó “la gesta civilizatoria que es Occidente”.

En la misma línea, el Presidente manifestó que “en nuestro gobierno adherimos a una serie de principios innegociables: que el libre mercado produce prosperidad para todos; que el gobierno tiene que ser limitado; que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar. Y, en materia de seguridad, sostenemos que ‘el que las hace, las paga’”.

En otro tramo de su discurso, Milei aclaró: “Yo tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero no se puede negar que, por ahora, nos han dado resultado”. Y dejó un mensaje rumbo al 2025 electoral: “Nunca hay que negociar las ideas para atraer un voto. Negar tus convicciones para conseguir votos te va a dejar sin convicciones y sin votos. Lo mismo ocurre al conformar alianzas políticas con otros espacios”.

También dejó otras fuertes definiciones: “A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa la izquierda. Por eso, debemos ser decididos, prácticos y no dudar acerca de ejercer el poder”. Y advirtió: “No buscamos diálogos que nos lleven a ninguna parte, ni establecer consensos que solo les sirvan a ellos. No es nuestra metodología intentar apaciguar a quienes buscan dañarnos. Dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Tener una buena idea es solo el comienzo; para que sea efectiva, debe ser correctamente comunicada”.

Y envió un mensaje a la interna que mantiene en el Gobierno con su vice, Victoria Villarruel: “No hay lugar para ambiciones personales, no hay lugar para mezquindades, no hay lugar para el “yo”, no hay lugar para el ego. Lo que está en juego es simplemente demasiado grande como para darle espacio a aspiraciones individuales”.

Este viernes, Milei se reunió con Meloni en lo que fue la sexta vez que se encontraron este año. Se vieron por primera vez en febrero durante una visita oficial del presidente a Roma. Luego, se volvieron a reunir a mediados de año en el sur de Italia, en ocasión de la cumbre del G7, a la que el mandatario argentino asistió especialmente invitado por la jefa de gobierno italiano.

El viaje de Milei responde a una invitación de la premier italiana para participar en el festival juvenil Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia, el partido oficialista), pero busca consolidar también su posición como referente neoliberal a nivel mundial. La sintonía ideológica y personal con Meloni es total. Ambos aspiran a potenciar esa alianza a partir del 20 de enero, tras la asunción de Trump en la Casa Blanca.

