Como “asfixiante” calificó la situación de los 109.000 tenedores de Créditos UVA Gabriel Meres, un ciudadano que en 2018 sacó $1.000.000 y hoy debe $42.000.000. Además, mostró su preocupación porque el proyecto para modificar el coeficiente de cálculo de los créditos podría volver a Diputados si los senadores no lo tratan antes de julio.

“La situación es asfixiante. Frente al fisco, frente al Banco Central no soy un deudor, pero tengo una deuda de 42 millones de pesos por haber confiado en las promesas básicas como las que hizo Macri en su momento: que no íbamos a pagar un valor mayor a un alquiler, que se iba a mantener estable la economía y que estos créditos estaban con un aval importante del Banco Central”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Meres destacó que empezó pagando una cuota de $9000 y hoy paga $330.000, algo que representa más del 50% de su salario. “¿Está mal soñar, creer en el país, apostar a nuestro país? -se preguntó- La respuesta es no. Hoy soy una persona que no tiene casa, porque si bien vivo en mi casa, el dueño es el Banco Nación y no tenemos respuesta de la clase política”.

El reclamo de los tenedores de Créditos UVA es que se cambie el coeficiente de cálculo de la cuota y que retrotraigan la deuda, al menos, hasta 2019. Hoy ese proyecto tiene media sanción de Diputados y se encuentra en el Senado, pero hay temor: “Estamos preocupados porque hasta julio tenemos para que esta media sanción se vote en senadores, si no vuelve a Diputados”.

Meres resaltó además la falta de respuestas de la clase política: “La verdad que no hemos recibido ninguna respuesta ni de la Comisión de Hacienda, ni de la doctora Villarruel como presidente del Senado, ni del presidente Milei. Siempre imaginé que íbamos a tener la oportunidad de dialogar porque eso construye puentes. No hay peor violencia que el silencio”.

Con relación a Milei, el damnificado cuestionó que el Jefe de Estado haya dicho que se trataba de un acuerdo entre partes y que no podía actuar, como que dijera que “nadie les puso una pistola en la cabeza a los tenedores de créditos”. Si bien reconoció que “tiene razón”, el reclamante confió que le gustaría preguntarle “si le hubieran dicho que iba a tener su casa propia qué hubiera hecho él”.

“El presidente Milei se equivoca, el Banco Nación y el Banco Provincia son arterias del Estado. Por lo tanto, él sí tendría injerencia en participar como participó en la cartelización de las prepagas. ¿Por qué no lo hace con los créditos UVA?”, cuestionó.

Precisamente por estas horas desde el Gobierno nacional se promociona la posibilidad de regreso al crédito hipotecario. Meres fue categórico sobre esta posibilidad y desalentó a quienes vayan a tomar esta deuda. “La respuesta es no. Estamos a merced de que mañana haya una suba de inflación y que las personas que lo toman puedan tener las mismas consecuencias que nosotros”, concluyó.