El diputado bonaerense Alejandro Carrancio, referente de Mar del Plata por La Libertad Avanza, figura entre los legisladores oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina, en el marco de una operatoria que generó fuerte polémica. Según los datos difundidos, el monto adjudicado en su caso ronda los 145.000 dólares, aunque no trascendieron detalles sobre las condiciones específicas del préstamo ni declaraciones públicas del dirigente al respecto.

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Su inclusión en el listado surge de registros de la central de deudores del Banco Central de la República Argentina y se da en medio de cuestionamientos sobre posibles beneficios a funcionarios, mientras desde el banco aseguran que los créditos fueron otorgados bajo los mismos criterios que rigen para cualquier ciudadano.

El caso generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que reclaman explicaciones sobre las condiciones en que se otorgaron los préstamos y si existieron beneficios o facilidades para personas políticamente expuestas. En paralelo, se impulsaron pedidos de informes para determinar si se respetaron los criterios habituales de evaluación crediticia.

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Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que se trata de líneas hipotecarias abiertas a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos, y niegan que haya habido trato preferencial. El propio banco afirmó que los procesos de adjudicación son uniformes y sin excepciones, en medio de un debate que suma tensión política y pone el foco en el acceso al crédito en el país.

Fuente: Clarín.

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