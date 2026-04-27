El Gobierno nacional avanza en el lanzamiento de nuevas líneas de crédito con tasas por debajo del 20% anual para fomentar el consumo y la inversión en distintos sectores de la economía. La iniciativa sería instrumentada principalmente a través del Banco Nación y apuntaría a mejorar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

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Según trascendió, los préstamos estarían orientados a capital de trabajo, refinanciación de pasivos y financiamiento para bienes durables o proyectos productivos. En el caso del Banco Nación, la tasa para créditos a 12 meses bajaría del 25% actual a niveles inferiores al 20%, con un cupo inicial cercano a los 500 millones de pesos. En paralelo, el Banco Provincia también anunció una reducción en sus líneas RePyME, para capital de trabajo, inversión y descuento de cheques.

La medida busca acompañar la reciente baja de la tasa de referencia del Banco Central de la República Argentina y generar una recuperación del crédito, una herramienta clave para apuntalar el comercio, la industria y la construcción. Sin embargo, analistas advierten que el impacto dependerá del alcance real del programa y de la disposición de los bancos a prestar en un contexto donde persisten mayores exigencias y cautela para otorgar financiamiento.

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En ese escenario, el Gobierno apuesta a que tasas más bajas impulsen la demanda de préstamos, reactiven el consumo interno y aceleren la actividad económica en los próximos meses.

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