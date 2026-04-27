Créditos con tasas por debajo del 20%: la apuesta oficial para reactivar el consumo
El Gobierno prepara nuevas líneas de financiamiento para pymes, empresas y familias, con el objetivo de impulsar la actividad económica en medio de la baja de tasas.
El Gobierno nacional avanza en el lanzamiento de nuevas líneas de crédito con tasas por debajo del 20% anual para fomentar el consumo y la inversión en distintos sectores de la economía. La iniciativa sería instrumentada principalmente a través del Banco Nación y apuntaría a mejorar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
Según trascendió, los préstamos estarían orientados a capital de trabajo, refinanciación de pasivos y financiamiento para bienes durables o proyectos productivos. En el caso del Banco Nación, la tasa para créditos a 12 meses bajaría del 25% actual a niveles inferiores al 20%, con un cupo inicial cercano a los 500 millones de pesos. En paralelo, el Banco Provincia también anunció una reducción en sus líneas RePyME, para capital de trabajo, inversión y descuento de cheques.
La medida busca acompañar la reciente baja de la tasa de referencia del Banco Central de la República Argentina y generar una recuperación del crédito, una herramienta clave para apuntalar el comercio, la industria y la construcción. Sin embargo, analistas advierten que el impacto dependerá del alcance real del programa y de la disposición de los bancos a prestar en un contexto donde persisten mayores exigencias y cautela para otorgar financiamiento.
En ese escenario, el Gobierno apuesta a que tasas más bajas impulsen la demanda de préstamos, reactiven el consumo interno y aceleren la actividad económica en los próximos meses.
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