La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Subsecretaría de Inspección General, dio a conocer que para el mes de enero se han autorizado 78 masivos —es decir, recitales, fiestas electrónicas y grandes shows—, cifra que representa un incremento del 28% en comparación con las 61 habilitaciones del mismo período de la temporada anterior.



Estas habilitaciones corresponden a eventos especiales, es decir, espectáculos de gran concurrencia que no se realizan de manera habitual en un local bailable o boliche. Para su organización, es esencial el cumplimiento de la normativa municipal vigente, en particular de la Ordenanza 24.073 y sus disposiciones complementarias.



“Mar del Plata es escenario para recitales, fiestas electrónicas y espectáculos de gran escala. Esto es positivo desde el punto de vista turístico y desde la generación de empleo en la producción y logística de estos eventos", señalaron desde Inspección General, al mismo tiempo que contextualizaron: “trayendo estas experiencias que son furor en todo el mundo la ciudad no tiene que depender del tipo de cambio, de subsidios y sobre todo del clima”.



Asimismo, se recordó que cada espectáculo requiere una verificación previa en materia de seguridad y salubridad, lo que implica contar con planes de contingencia, contratación de servicios de emergencia, cobertura policial y seguros específicos. “Este aumento de propuestas se acompaña con el trabajo permanente de control y fiscalización, con el fin de que cada fiesta o show se lleve a cabo bajo condiciones óptimas para los asistentes”, subrayaron.



Por último, se destacó que, ante la mayor demanda de autorizaciones, la Subsecretaría de Inspección General trabaja en conjunto con diversas áreas municipales y fuerzas de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad antes, durante y después de cada espectáculo masivo.

