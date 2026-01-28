La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones del sector lechero alcanzaron 425.042 toneladas por un valor total de USD 1690 millones, el registro más alto de los últimos 12 años, según datos de la Dirección Nacional de Lechería elaborados en base al INDEC.

Ads

Estos resultados representan un crecimiento interanual del 11% en volumen y del 20% en valor. En litros equivalentes, se exportaron 3129 millones de litros, un 18% más que en 2024, lo que equivale al 27% de la producción nacional de leche.

Entre los principales productos exportados se destacaron la leche en polvo entera, el suero, la mozzarella, la leche en polvo descremada y los quesos de pasta semidura, que concentraron la mayor parte del volumen total comercializado al exterior.

Ads

Puede interesarte

Los lácteos argentinos llegaron a 89 destinos internacionales. Los principales países compradores fueron Brasil, Argelia, Chile y China, seguidos por Uruguay y Rusia, consolidando la presencia del sector en los mercados regionales e internacionales.

El crecimiento estuvo impulsado por la incorporación de tecnología, la mejora en los sistemas de manejo y la adopción de buenas prácticas productivas, a partir del trabajo conjunto entre productores y la industria.

Ads

En este contexto, se destacó la importancia de herramientas como las líneas de financiamiento específicas para el sector, el desarrollo de nuevas PyMEs con perfil exportador y la apertura de estadísticas sectoriales, que contribuyeron a generar condiciones más favorables para la inversión, la eficiencia productiva y la competitividad.

Puede interesarte

Asimismo, la producción nacional de leche entre enero y diciembre de 2025 alcanzó los 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la última década y el segundo mayor registro histórico para el sector lácteo argentino.