La inseguridad volvió a encender las alarmas en Mar del Plata luego de la difusión de un informe estadístico correspondiente al primer trimestre de 2026 que expone un crecimiento sostenido de distintos delitos en los últimos años, especialmente los homicidios.

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El trabajo incluye gráficos y mapas comparativos que muestran cómo varios indicadores vinculados a hechos violentos mantienen una tendencia ascendente desde hace al menos cuatro años. Entre los puntos más preocupantes aparecen los homicidios dolosos, que registran un incremento sostenido en el partido de General Pueyrredon.

“El aumento en algunos índices clave refleja una línea de tendencia siempre al alza”, señala el documento en uno de sus apartados, acompañado por gráficos estadísticos sobre la evolución de distintos delitos.

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Además del crecimiento de los asesinatos, el informe también advierte sobre el avance de otros hechos violentos como robos agravados, delitos cometidos con armas y episodios vinculados a conflictos urbanos cada vez más frecuentes.

La situación se da en un contexto social y económico complejo para Mar del Plata, que actualmente mantiene uno de los índices de desempleo más altos del país. En paralelo, distintos sectores vienen reclamando mayores políticas de prevención, presencia policial y acciones coordinadas entre Provincia, Municipio y Justicia.

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El relevamiento también incorpora mapas del delito y estadísticas detalladas sobre homicidios registrados en distintas zonas del distrito, con el objetivo de identificar áreas críticas y patrones de violencia.

El informe pertenece a Unión por la Patria (UxP) y corresponde al “Informe Seguridad – Primer Trimestre 2026”.