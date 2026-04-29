En el marco de reiterados episodios de disturbios en la vía pública registrados en Mar del Plata, personal policial aprehendió en el barrio San José a un hombre de 52 años, tras ser sorprendido generando incidentes y resistirse a la identificación.

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Según se informó, el individuo se encontraba en Santa Fe entre Avellaneda y Alvarado ocasionando disturbios en la vía pública y, al momento de ser identificado, adoptó una actitud reticente frente a las órdenes impartidas por el personal interviniente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado a una dependencia policial, con intervención del Juzgado Correccional N°1.

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Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el causante recuperó la libertad conforme lo dispuesto por la autoridad judicial.

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