Crecen los episodios de disturbios en calles de Mar del Plata: otro detenido en San José
El hombre fue trasladado a una dependencia policial y luego recuperó la libertad por disposición judicial. Se suma a una serie de intervenciones recientes por situaciones similares.
En el marco de reiterados episodios de disturbios en la vía pública registrados en Mar del Plata, personal policial aprehendió en el barrio San José a un hombre de 52 años, tras ser sorprendido generando incidentes y resistirse a la identificación.
Según se informó, el individuo se encontraba en Santa Fe entre Avellaneda y Alvarado ocasionando disturbios en la vía pública y, al momento de ser identificado, adoptó una actitud reticente frente a las órdenes impartidas por el personal interviniente.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado a una dependencia policial, con intervención del Juzgado Correccional N°1.
Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el causante recuperó la libertad conforme lo dispuesto por la autoridad judicial.
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