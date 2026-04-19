El diputado nacional Emiliano Yacobitti advirtió que el conflicto en torno al sostenimiento económico de las universidades públicas podría escalar nuevamente si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno. En ese sentido, señaló que la comunidad académica mantiene un estado de alerta frente a las dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

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El dirigente, vinculado a la Universidad de Buenos Aires, remarcó que la situación no solo impacta en la calidad educativa, sino también en la continuidad de actividades clave como la investigación y la extensión. Según explicó, la falta de actualización de las partidas presupuestarias frente a la inflación genera un desfasaje cada vez más difícil de sostener.

Además, sostuvo que el reclamo trasciende a una institución en particular y alcanza a todo el sistema universitario nacional. Por eso, no descartó que estudiantes, docentes y autoridades vuelvan a organizar manifestaciones en distintos puntos del país, en caso de que no se cumpla con los compromisos establecidos.

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En ese contexto, Yacobitti insistió en la necesidad de garantizar previsibilidad y recursos suficientes para evitar una mayor profundización del conflicto, y llamó a abrir canales de diálogo que permitan destrabar la situación antes de que se intensifiquen las medidas de protesta.

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