El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo luego de que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, rechazara las afirmaciones realizadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios.

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La discusión se desató tras una conferencia brindada por el funcionario nacional, quien sostuvo que el Ejecutivo cumplió con las transferencias presupuestarias previstas para las casas de estudio y calificó como “falsas” las denuncias por desfinanciamiento.

Frente a esas declaraciones, Yacobitti afirmó que las partidas especiales destinadas a hospitales universitarios todavía no fueron enviadas y remarcó que “no se giró un solo peso” a las instituciones que dependen de universidades nacionales. Según explicó, el reclamo involucra a centros de salud administrados por las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja.

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Desde la UBA advirtieron que la situación afecta el funcionamiento de hospitales escuela y pone en riesgo prestaciones médicas, compra de insumos y atención de pacientes. El planteo ocurre además en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para los próximos días en defensa de la educación pública.

Por su parte, el Gobierno aseguró que el presupuesto universitario previsto para 2026 contempla partidas para salud y funcionamiento, y acusó a la universidad porteña de reclamar fondos que corresponden al conjunto del sistema universitario nacional.

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