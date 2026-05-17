En medio del aumento de la tensión con Estados Unidos, el gobierno de Cuba comenzó a distribuir una guía oficial con recomendaciones para “proteger a la población de una agresión militar” y preparar a los ciudadanos ante posibles escenarios de conflicto.

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El instructivo fue elaborado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y empezó a circular este fin de semana bajo el lema “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”.

El documento incluye consejos prácticos para actuar frente a eventuales ataques enemigos, como preparar mochilas de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, radios y linternas. También recomienda conocer señales de alarma aérea y técnicas básicas de primeros auxilios.

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La difusión de la guía ocurre en un contexto de fuerte crisis económica y social en la isla, marcada por apagones masivos, escasez de combustible, inflación y faltantes de alimentos.

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En las últimas semanas, distintos barrios de La Habana registraron protestas espontáneas por los cortes de luz y el deterioro de las condiciones de vida.

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Al mismo tiempo, la relación con Washington volvió a tensarse tras nuevas sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump, que endureció las restricciones vinculadas al suministro energético hacia Cuba.

Desde la Casa Blanca sostienen que el régimen cubano representa una “amenaza excepcional” por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

En paralelo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a La Habana para mantener reuniones con funcionarios cubanos y analizar la situación política y social del país.

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La publicación del instructivo coincidió además con el desarrollo del ejercicio “Meteoro 2026”, un operativo anual de Defensa Civil encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Durante el simulacro, las autoridades repasaron protocolos frente a desastres naturales y contingencias estratégicas, mientras especialistas advirtieron que la próxima temporada ciclónica podría afectar nuevamente a la isla.

En ese marco, Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos por la crisis cubana y calificó la política de Washington como “genocida y criminal”.

Fuente: TN