Crece la tensión en Medio Oriente: Irán volvió a atacar la principal planta de gas de Qatar
La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que Irán lanzara un nuevo ataque con misiles contra el complejo gasífero de Ras Laffan, en Qatar, considerado el mayor centro de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.
Según informaron autoridades qataríes, la ofensiva provocó daños en las instalaciones, en lo que constituye un nuevo golpe a una infraestructura clave para el suministro energético global. El ataque se produjo apenas horas después de una primera ofensiva sobre el mismo objetivo, lo que evidencia una intensificación de las hostilidades en la región.
El complejo de Ras Laffan es estratégico a nivel mundial, ya que concentra una parte significativa de la producción de GNL, un recurso esencial para numerosos países, especialmente en Europa y Asia. Por eso, cualquier afectación en su funcionamiento genera preocupación inmediata en los mercados internacionales.
La ofensiva iraní se enmarca como una represalia directa al ataque previo contra el yacimiento gasífero South Pars, en territorio iraní, una de las mayores reservas de gas del planeta y compartida con Qatar.
Las autoridades de Qatar indicaron que los impactos causaron daños materiales en la planta, aunque no se reportaron víctimas, y se activaron rápidamente protocolos de emergencia para contener las consecuencias del ataque.
El recrudecimiento del conflicto no solo eleva la tensión política y militar en la región del Golfo, sino que también amenaza con profundizar la crisis energética global. Los ataques a infraestructuras críticas podrían derivar en interrupciones del suministro y nuevas subas en los precios del petróleo y el gas.
En este contexto, el mundo sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos ante el riesgo de que el conflicto siga escalando y afecte de manera directa la estabilidad económica mundial.
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