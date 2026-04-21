El referente del espacio Posada del INTI, Fabián Mesina, advirtió sobre el aumento del consumo problemático de sustancias entre personas en situación de calle en Mar del Plata y aseguró que la problemática se profundiza con el paso del tiempo, en un contexto de exclusión social cada vez más marcado.

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Según explicó, el fenómeno no solo crece en cantidad sino también en complejidad, con dinámicas de consumo que se consolidan en el espacio público y que dificultan cualquier proceso de recuperación. En ese sentido, señaló que el consumo en la calle se vuelve parte de la cotidianeidad y expone a las personas a mayores riesgos, tanto sanitarios como sociales.

Además, remarcó que esta situación está estrechamente vinculada con las condiciones de vida y la falta de contención, en un escenario donde cada vez más personas quedan fuera de los sistemas formales de asistencia. Esto, sostuvo, genera una combinación crítica entre adicción, falta de vivienda y deterioro de la salud.

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Finalmente, alertó que la llegada del invierno puede agravar aún más el panorama, ya que las bajas temperaturas impactan directamente sobre quienes atraviesan estas situaciones. Frente a esto, reclamó una intervención urgente y sostenida para abordar el problema de manera integral.

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