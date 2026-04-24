La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de Mar del Plata encendió la alarma en la comunidad educativa y en la Justicia. En ese marco, un joven deberá declarar en las próximas horas mientras avanza una investigación que ya suma decenas de casos en distintos establecimientos de la ciudad.

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Según se informó en declaraciones al programa “Modo Regreso”, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), en pocos días se iniciaron alrededor de 60 causas vinculadas a este tipo de intimidaciones, muchas de ellas con características similares. La reiteración de mensajes y el impacto generado refuerzan la preocupación por un posible “efecto contagio” entre adolescentes.

Desde la fiscalía advirtieron que estos hechos no pueden ser considerados una broma. Las amenazas derivaron en suspensión de clases, operativos policiales y un fuerte temor tanto en estudiantes como en docentes y familias.

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Además, remarcaron que este tipo de conductas tiene consecuencias legales concretas y puede implicar penas importantes, incluso tratándose de menores de edad. En paralelo, se analiza el rol de las redes sociales en la difusión de estos mensajes.

Mientras la investigación avanza, el foco está puesto no solo en identificar a los responsables, sino también en contener una situación que ya impacta de lleno en la vida cotidiana de las escuelas marplatenses.

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