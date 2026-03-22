En medio de un clima político cada vez más tenso, en el Gobierno comenzaron a mirar con atención los resultados de distintos relevamientos que advierten sobre un deterioro en el humor social y la confianza en la gestión.

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Si bien desde el oficialismo destacan algunos avances en variables macroeconómicas, los informes muestran que amplios sectores de la población siguen sin percibir mejoras concretas en su vida cotidiana. Entre los principales factores aparecen la persistencia de la inflación, la dificultad para llegar a fin de mes y la preocupación por el empleo.

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Además, los datos coinciden en señalar una caída en el consumo y un ajuste en los gastos familiares, lo que refuerza la sensación de incertidumbre económica. A esto se suma el impacto político de recientes controversias, que también contribuyen a un escenario de mayor tensión interna y externa.

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En este contexto, dentro de la Casa Rosada analizan estrategias para recuperar respaldo y evitar que el malestar se profundice, mientras la oposición busca capitalizar el momento en el Congreso.

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