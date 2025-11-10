Un relevamiento realizado por el programa “Mar del Plata entre todos” sobre los indicadores ambientales del Partido de General Pueyrredon evidenció un crecimiento sostenido en la generación de basura y los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de recolección y gestión de residuos sólidos urbanos.

El estudio muestra que la tasa de generación de residuos por habitante aumentó en los últimos años, reflejando tanto el crecimiento poblacional como los cambios en los hábitos de consumo. Esta tendencia genera mayor presión sobre el sistema de recolección, tratamiento y disposición final en el relleno sanitario.

Además, el informe advierte que la tasa de recuperación de residuos reciclables y compostables sigue siendo baja en comparación con el volumen total de desechos generados, lo que demuestra la necesidad de fortalecer las políticas de separación en origen y reciclaje.

El documento también analiza la calidad del servicio de recolección, tanto en barrios como en zonas turísticas y costeras, y señala que la frecuencia del barrido y la limpieza inciden directamente en la estética urbana y la salubridad pública.

En un contexto donde la mugre acumulada en calles y playas es un reclamo constante de vecinos y turistas, el desafío pasa por consolidar un sistema integral de gestión de residuos, que combine recolección eficiente, educación ambiental y participación comunitaria.

A su vez, el observatorio de la Universidad FASTA, a través de su informe “Preocupaciones Ciudadanas”, reveló que el estado de las calles ocupa el tercer lugar entre las principales problemáticas locales, con un 35% de las menciones, solo superado por la inseguridad y la desocupación. Incluso, se ubica por encima de la inflación, que alcanzó el 26% de las respuestas.

Estos datos confirman que la limpieza y el mantenimiento urbano son hoy una de las mayores demandas de los marplatenses, junto con la necesidad de repensar el modelo de gestión ambiental y promover una ciudad más limpia y sostenible.