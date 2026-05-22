El canciller Pablo Quirno aseguró que solo resta definir la fecha de una posible gira del pontífice por América Latina que incluiría al país.

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El canciller Pablo Quirno alimentó este viernes las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre. “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino”, publicó en redes sociales.

Desde Uruguay también señalaron que se trabaja para concretar una gira regional del pontífice que incluiría Argentina, Uruguay y Perú. El cardenal Daniel Sturla indicó que la visita sería “casi segura”, aunque todavía no existe confirmación oficial del Vaticano.

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La gestión diplomática comenzó meses atrás, cuando Quirno entregó en Roma una carta firmada por el presidente Javier Milei invitando formalmente al Papa a visitar el país. León XIV ya había expresado públicamente su deseo de recorrer América Latina.

De concretarse, sería la primera visita de un pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas y marcaría un fuerte contraste con el papado de Francisco, quien nunca visitó su país natal durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica.

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