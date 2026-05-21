El Gobierno nacional autorizó a la aerolínea dominicana Arajet a operar una nueva ruta internacional directa entre Rosario y Punta Cana, en República Dominicana, una medida que se suma al proceso de expansión de vuelos internacionales desde ciudades del interior del país. La iniciativa forma parte de la política de “Cielos Abiertos”, orientada a incrementar la conectividad aérea y fomentar una mayor competencia entre compañías.

Ads

Con esta incorporación, Rosario continúa consolidándose como uno de los principales polos aerocomerciales fuera de Buenos Aires. La nueva conexión permitirá que pasajeros de Santa Fe y provincias cercanas puedan viajar al Caribe sin necesidad de realizar escalas en Aeroparque o Ezeiza, reduciendo tiempos y facilitando el acceso a destinos turísticos internacionales.

La expansión de rutas desde el interior se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad aerocomercial en la Argentina. Según datos oficiales de la ANAC, marzo de 2026 registró cifras récord de pasajeros y operaciones aéreas, mientras que el primer cuatrimestre del año alcanzó el mayor movimiento histórico para ese período.

Ads

Además de Rosario, otras ciudades como Córdoba, Mendoza y Tucumán también vienen sumando conexiones internacionales y nuevas frecuencias hacia distintos destinos de América y Europa. El objetivo del sector es descentralizar el tráfico aéreo y fortalecer los aeropuertos regionales como hubs estratégicos para el turismo y los negocios.

En paralelo, distintas aerolíneas extranjeras anunciaron su desembarco o ampliación de operaciones en el país durante 2026, atraídas por el crecimiento de la demanda y el aumento sostenido del turismo emisivo. Especialistas del sector sostienen que la mayor oferta de vuelos internacionales podría traducirse en tarifas más competitivas y una mayor variedad de destinos para los pasajeros argentinos.

Ads

Puede interesarte