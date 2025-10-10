En el Gobierno gana terreno la postura de no apelar el fallo de la Junta Electoral bonaerense que rechazó el pedido de reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza (LLA), en las que figura José Luis Espert como primer candidato, a pesar de que bajó su candidatura semanas atrás.

La decisión judicial dejó al oficialismo en una situación incómoda. Los tiempos no dan: una reimpresión completa demandaría más de $12.000 millones, llevaría al menos 15 días entre producción y distribución, y las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires son el próximo 26 de octubre.

Ante este escenario, la alternativa más firme que baraja el Ejecutivo es mucho más simple y económica: imprimir afiches informativos para colocar en cada una de las 38.000 mesas de votación.

Se trataría de carteles con la lista actualizada de los 45 candidatos de LLA, sin la imagen de Espert, en los que podría figurar como primer nombre Diego Santilli o Karen Reichardt, según lo que resuelva en los próximos días la Cámara Nacional Electoral.

El costo estimado de esa alternativa ronda los $10 millones, un monto significativamente menor al de reimprimir millones de boletas. La intención es que los afiches ayuden a informar al votante en el cuarto oscuro, para evitar confusiones que puedan derivar en votos nulos o en pérdida de apoyos para el espacio.

Desde La Libertad Avanza manifestaron su preocupación por el efecto que podría tener ver a Espert en las boletas sin ser candidato. Algunos sectores del oficialismo ven un riesgo concreto de fuga de votos por desconocimiento o desconcierto del electorado.

Aun sin cambios en la boleta, la estrategia del oficialismo bonaerense será continuar la campaña con Diego Santilli como principal figura, más allá de si encabeza formalmente la lista.

En las próximas horas se espera la definición de la Cámara Nacional Electoral, que tendrá la última palabra sobre la validez del reemplazo de nombres en la lista. Mientras tanto, en el Gobierno ya dejaron claro que los tiempos no alcanzan para cambiar las boletas, y que el foco ahora estará puesto en que el votante esté correctamente informado cuando entre al cuarto oscuro.

Fuente:TN.