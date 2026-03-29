Los monopatines eléctricos, incluidos dentro de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), se consolidan como una alternativa de transporte en crecimiento en las calles, por su practicidad y bajo impacto ambiental, aunque su uso también plantea riesgos viales y desafíos regulatorios en Argentina y el mundo.

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Desde la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” informaron que entre sus principales beneficios se destacan su tamaño reducido, bajo costo, peso liviano, facilidad de transporte, carácter ecológico por ser eléctricos y silenciosos, y la posibilidad de combinarlos con otros medios de transporte.

Sin embargo, también presentan desventajas: son inestables, poco visibles y prácticamente inaudibles, lo que incrementa el riesgo tanto para quienes los conducen como para otros usuarios de la vía pública, especialmente peatones. Además, al no haber sido contemplados en el diseño original de las calles, muchas veces no está claro por dónde deben circular.

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Si bien la velocidad máxima reglamentada es de entre 25 km/h y 30 km/h, en el mercado existen modelos que pueden alcanzar hasta 80 km/h, lo que agrava los riesgos en el tránsito urbano.

El aumento de siniestros viales vinculados a estos vehículos impulsó a distintos países, como Alemania, Francia, España, México y Brasil, a establecer regulaciones específicas. En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reglamentó sus características y condiciones de uso mediante la Disposición 480/2020, a la que se suman normativas locales en algunas ciudades.

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La normativa vigente establece que la edad mínima para conducir es de 16 años, la velocidad máxima de circulación es de 25 km/h y es obligatorio el uso de casco y elementos reflectantes. Los vehículos deben contar con luces delanteras y traseras, frenos en ambas ruedas, base de apoyo para los pies y timbre o bocina. Pueden circular por calles y avenidas, ciclovías, bicisendas y calles de convivencia, mientras que está prohibido hacerlo por veredas, rutas, autopistas y semiautopistas, así como transportar acompañantes.

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En este contexto, los monopatines eléctricos aparecen como una opción prometedora para una movilidad más sustentable y accesible. No obstante, especialistas advierten que resulta fundamental reforzar los controles y la fiscalización del cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad vial de todos los actores.