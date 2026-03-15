A pesar de la baja reciente del bitcoin y de la salida del cepo cambiario, el uso de criptomonedas en la Argentina continúa creciendo. Cada vez más personas utilizan estos activos para ahorrar, invertir o realizar transacciones dentro del ecosistema digital.

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Durante los últimos años, el país se convirtió en uno de los mercados cripto más activos de la región. La adopción se explica, en gran parte, por la búsqueda de alternativas frente a la inflación y las limitaciones del sistema financiero tradicional, lo que impulsó el uso de billeteras digitales y plataformas de intercambio.

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Aunque el interés por el bitcoin sigue siendo alto, muchos usuarios argentinos prefieren las llamadas stablecoins o “dólares cripto”, como USDT o USDC, que mantienen paridad con el dólar. Estas monedas digitales se utilizan tanto para proteger ahorros como para operar dentro del mercado de criptomonedas.

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Incluso con una mayor estabilidad cambiaria y el fin de las restricciones para comprar dólares, el ecosistema cripto sigue expandiéndose. Especialistas del sector señalan que los argentinos se han vuelto usuarios cada vez más familiarizados con este mercado y suelen aprovechar las caídas de precio para comprar activos digitales a valores más bajos.



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