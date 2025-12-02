En el Gobierno nacional se profundiza el malestar por los sueldos congelados de los principales funcionarios, cuyos ingresos no se actualizan desde principios de 2024. Ministros, secretarios y subsecretarios advierten que sus remuneraciones quedaron muy por detrás de la inflación acumulada y reclaman una recomposición “que compense dos años sin aumentos”.

Ads

Según fuentes oficiales, mientras un senador nacional percibe alrededor de $9,5 millones mensuales, un ministro no llega a los $3,6 millones y un secretario o subsecretario cobra aún menos. Incluso el propio Presidente percibe cerca de $4 millones brutos. Esa diferencia alimentó la tensión interna y encendió las alarmas por la dificultad para cubrir cargos técnicos clave dentro del Ejecutivo.

Puede interesarte

En Casa Rosada explican que cualquier incremento deberá ser autorizado por la Jefatura de Gabinete y avalado por Javier Milei y su hermana Karina, jefa de Estado Mayor del Presidente. Sin ese visto bueno, los salarios seguirán sin actualización. “No sería un aumento, sería recuperar lo que no se dio en dos años”, sostuvo una fuente libertaria.

Ads

El congelamiento, que en su momento fue presentado como gesto político de austeridad, hoy genera complicaciones internas. Funcionarios advierten que muchos perfiles técnicos rechazan incorporarse al Estado por los bajos sueldos y que hay casos de renuncias para pasar al sector privado. “Tienen muchas responsabilidades y cobran muy poco”, graficó un colaborador.

A esta situación se suma que el oficialismo proyecta para 2026 un nuevo recorte del 10% en la planta estatal y la simplificación de organismos públicos, una decisión que podría generar críticas si se concreta un incremento salarial para los altos cargos.

Ads

En este contexto, dentro del Gobierno esperan que Milei tome una definición en las próximas semanas para evitar una mayor pérdida de personal calificado y normalizar la estructura del Ejecutivo, donde las tensiones por los sueldos ya dejaron de ser un tema reservado.

Fuente: TN