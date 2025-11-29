Se realizó en el recinto del Concejo Deliberante el acto de entrega de premios y reconocimientos del concurso escolar Ideas educativas: haciendo bulla, organizado por la Secretaría de Educación y el HCD. La iniciativa involucró a docentes de instituciones públicas y privadas de nivel inicial, primario, secundario, superior y modalidades especiales.

Ads

Antes de los discursos, se proyectó un video que reflejó el espíritu del concurso, el cual promete continuidad en los próximos años. El acto protocolar contó con la presencia del secretario de Educación, Fernando Rizzi, junto a las concejales Marianela Romero, Virginia Sívori y Eva Ayala, además de directivos, docentes y alumnos de las instituciones distinguidas.

“La intención fue la de visibilizar y reconocer las experiencias pedagógicas innovadoras desarrolladas por docentes de todos los niveles del sistema educativo, de gestión pública tanto privada como estatal”, expresaron los organizadores.

Ads

Puede interesarte

Además, agregaron que la propuesta surgió con el objetivo de crear “un espacio donde los docentes puedan compartir experiencias que reflejen creatividad, compromiso y transformación pedagógica”.

Recibieron certificados de participación proyectos como Mirando el cielo…La galería de los cielos de sala Aqua de Vanina Acosta y Ana Hernández; Bitácora de una huerta de Carolina Feliú; Sillas 204 de Maximiliano Garabujo y Fernando Mallo; Editorial Villa Celina de Omar Pablo Montoya y Sandro Adrián Mercado; Misterio en la ciudad fundada de Sofía Carlon; Investigación y escuela. El aula como espacio crítico y creativo de Pablo Melara, Valeria Paz, Luisina Palomba y Florencia Suriani; y Miradas hacia el sur de Walter Gustavo Torres y Ana Villasanti Avalos.

Ads

Las menciones especiales fueron para Modo OFF de Mariana Mariel Audia; 30 años extrañando de Lucas Gregori; y Streaming de rock nacional para niños y niñas de Marina Gabutti y María Lina Ventura. Los proyectos ganadores fueron Proyecto en comunidad: Creación de un espacio multisensorial de Betiana Nario y Victoria Luchetti; Sin barreras: emprendimiento escolar de Triple Impacto para la inclusión de María Lis Villarreal y Rosana Petrantonio; y Sala de escape patrio: Enigma Belgrano de Leandro López Zucchelli y Eugenia Maciel.