Crean un “celular” para mascotas que permite llamarlas y hablarles a distancia
El dispositivo, equipado con inteligencia artificial, sensores y GPS, busca mejorar el cuidado de perros y gatos al permitir comunicación directa y monitoreo en tiempo real desde el teléfono del dueño.
Una nueva tecnología promete cambiar la forma en que las personas se relacionan con sus animales de compañía. Se trata de PetPhone, un dispositivo diseñado para mascotas que permite a los dueños comunicarse con ellas incluso cuando están lejos de casa.
El aparato se coloca en el cuerpo del animal, generalmente en el collar, y funciona como un pequeño teléfono conectado a una aplicación móvil. A través de esa app, el tutor puede llamar a su mascota y hablarle en tiempo real mediante un altavoz integrado en el dispositivo.
Además de la comunicación de voz, el sistema incorpora inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS para analizar el comportamiento del animal y enviar alertas al dueño si detecta cambios o situaciones inusuales.
Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de reproducir mensajes grabados o música relajante para tranquilizar a las mascotas cuando se quedan solas en casa. Incluso el sistema puede permitir que el animal active una llamada mediante una función especial cuando detecta determinados movimientos o sonidos.
El dispositivo utiliza tecnología CloudSIM, por lo que puede funcionar sin tarjeta SIM física y conectarse a redes móviles en más de 200 países, lo que facilita su uso global.
Con estas funciones, los desarrolladores buscan fortalecer el vínculo entre personas y mascotas, al mismo tiempo que ofrecen herramientas de monitoreo que ayudan a cuidar mejor a los animales cuando sus dueños no están cerca.
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