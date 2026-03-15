Una nueva tecnología promete cambiar la forma en que las personas se relacionan con sus animales de compañía. Se trata de PetPhone, un dispositivo diseñado para mascotas que permite a los dueños comunicarse con ellas incluso cuando están lejos de casa.

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El aparato se coloca en el cuerpo del animal, generalmente en el collar, y funciona como un pequeño teléfono conectado a una aplicación móvil. A través de esa app, el tutor puede llamar a su mascota y hablarle en tiempo real mediante un altavoz integrado en el dispositivo.

Además de la comunicación de voz, el sistema incorpora inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS para analizar el comportamiento del animal y enviar alertas al dueño si detecta cambios o situaciones inusuales.

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Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de reproducir mensajes grabados o música relajante para tranquilizar a las mascotas cuando se quedan solas en casa. Incluso el sistema puede permitir que el animal active una llamada mediante una función especial cuando detecta determinados movimientos o sonidos.

El dispositivo utiliza tecnología CloudSIM, por lo que puede funcionar sin tarjeta SIM física y conectarse a redes móviles en más de 200 países, lo que facilita su uso global.

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Con estas funciones, los desarrolladores buscan fortalecer el vínculo entre personas y mascotas, al mismo tiempo que ofrecen herramientas de monitoreo que ayudan a cuidar mejor a los animales cuando sus dueños no están cerca.

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