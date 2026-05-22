La producción de granos en la Argentina alcanzó un récord histórico de 163.200.000 toneladas durante la campaña 2025/26, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. El resultado representa un incremento del 21,25% respecto al ciclo anterior y se explica por condiciones climáticas e hídricas favorables, junto con la incorporación de tecnología y buenas prácticas productivas.

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En el desglose por cultivos, el girasol registró una marca histórica con 7.400.000 toneladas y un rendimiento promedio de 23,4 quintales por hectárea, con la cosecha ya finalizada. La soja también mostró un desempeño destacado, con un rinde promedio de 30,6 quintales y una producción total de 49.900.000 toneladas, además de un 83% de los lotes en buen estado general.

Por su parte, el maíz alcanzó las 70.000.000 de toneladas, consolidando el mejor registro de las últimas dos décadas, con rindes promedio de 72 quintales por hectárea y un 81% de los cultivos en condiciones buenas o muy buenas. En tanto, el sorgo aportó 2.400.000 toneladas, con un rendimiento de 41 quintales y un estado favorable en el 86% de los lotes.

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A estos números se suman los cultivos de la campaña fina: el trigo marcó un récord histórico con 27.900.000 toneladas, mientras que la cebada alcanzó las 5.600.000 toneladas, con un incremento interanual del 16,7%.

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