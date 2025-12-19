Un cortocircuito se generó hoy entre dos gremios relacionados con la gastronomía. El Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata (STARPYH) llevó adelante una serie de manifestaciones frente a los locales de Hard Rock Café y Kentucky, con el objetivo de denunciar irregularidades laborales, mala registración del personal y el incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, desde UTHGRA Mar del Plata calificaron lo ocurrido como una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta” aseguraron que se trató de “una extorsión lisa y llana”.

La medida de los Pasteleros fue encabezada por el secretario general del gremio, José García, quien explicó que las acciones se realizaron para visibilizar prácticas empresariales que afectan de manera directa a los trabajadores. “El motivo principal es tratar de educar a los empresarios que tienen mal registrados a los trabajadores. Estuvimos en dos locales haciendo manifestaciones porque no cumplen con los convenios de trabajo y mantienen una registración deficiente del personal”, señaló.

El dirigente advirtió que estas situaciones se desarrollan en un contexto económico y social complejo, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la vulnerabilidad laboral. “Nosotros, como sindicato, lo que defendemos son los salarios y los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Desde el gremio denunciaron que se trata de casos de precarización laboral y calificaron esta práctica como inadmisible: “Es una precarización laboral por parte de la empresa que no podemos permitir, porque siempre los perjudicados son los trabajadores”, afirmó García.

El secretario general también destacó el rol del sindicato como herramienta de defensa colectiva: “En un contexto del país que lo estamos pasando muy mal los trabajadores, tenemos que estar al lado de ellos y hacerles saber a las empresas que no estamos de acuerdo con las medidas que toman ni con los perjuicios que le están causando a los empleados”.

Finalmente, el Sindicato de Pasteleros anticipó que continuará con las acciones gremiales hasta que las empresas involucradas regularicen la situación laboral y cumplan con la normativa vigente y los convenios colectivos del sector.

REPUDIO DE UTHGRA

Tras las movilización de los Pasteleros, UTHGRA Mar del Plata repudió el escrache realizado en la primera sucursal local de Hard Rock Café, que abrió hace pocos días y debió cerrar sus puertas como consecuencia del episodio. La conducción encabezada por Pablo Santín denunció presiones, extorsiones y el uso de “patovicas traídos en micros desde Capital Federal” para amedrentar a establecimientos y trabajadores gastronómicos.

Desde el gremio calificaron lo ocurrido como una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta”, ajena a la defensa genuina de los derechos laborales. “Esto es una extorsión lisa y llana. Representa todo lo que está mal”, afirmó Santín.

Según detalló UTHGRA, arribaron a la ciudad tres micros provenientes de Buenos Aires “con patovicas”, en el marco de una escalada de presiones que, aseguraron, el dirigente José García viene ejerciendo sobre empresarios gastronómicos. “Les dicen que si no encuadran a su personal en el convenio de Pasteleros, van a traer gente de Buenos Aires. Eso no es sindicalismo, es apriete, es extorsión, va en el sentido contrario de hacer las cosas bien”, denunció Santín.

El secretario general aclaró que establecimientos como Hard Rock Café “no son pastelerías”, sino empresas gastronómicas, y que por lo tanto “no corresponde de ninguna manera” el encuadre en el convenio colectivo de Pasteleros. “Los trabajadores son gastronómicos. Los representa UTHGRA y los vamos a defender”, subrayó.

En esa línea, Santín responsabilizó directamente a José García por los llamados y presiones dirigidos a empresarios que invierten y generan empleo en la ciudad. “Una cosa es defender los derechos de los trabajadores, y otra muy distinta es la extorsión. No todo vale, no se puede usar la violencia para forzar un encuadre laboral que no corresponde”, sostuvo.

UTHGRA también expresó preocupación por el impacto de estas acciones sobre la actividad y el empleo. “Es gravísimo que un local tenga que cerrar sus puertas a solo diez días de haber abierto por culpa de un escrache y amenazas. Esto atenta contra el trabajo, contra la inversión y contra la ciudad”, advirtió Santín.