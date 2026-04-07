Organizaciones sociales, movimientos piqueteros y cooperativas de trabajo anunciaron un plan de lucha con cortes de accesos, rutas y movilizaciones en distintos puntos del país para este 7 de abril, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de cerrar el programa “Volver al Trabajo”.

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En la ciudad de Mar del Plata, la jornada tendrá su correlato con una concentración prevista desde las 9.30 en la intersección de Luro y Santiago del Estero, donde se reunirán trabajadores, desocupados y sectores precarizados.

Según expresaron en un comunicado, la medida afectaría a más de 950 mil trabajadores y trabajadoras de sectores vulnerables que perciben el Salario Social Complementario, actualmente fijado en 78 mil pesos y congelado desde diciembre de 2023.

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Las organizaciones denunciaron que el cierre del programa impactará en tareas comunitarias esenciales que se desarrollan en barrios populares, como comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y actividades educativas. También señalaron que se verán afectados trabajadores vinculados a la producción textil, el reciclado, la venta ambulante y la agricultura familiar.

En el documento, cuestionaron la política económica del gobierno de Javier Milei, al sostener que se profundiza la precarización laboral y la pérdida de ingresos en un contexto de recesión e inflación.

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Además, advirtieron que la eliminación del programa podría tener un fuerte impacto en las economías regionales y en el consumo en los barrios, al retirar de circulación una suma significativa de dinero destinada a sectores de bajos recursos.

Las organizaciones también señalaron que el plan de lucha será progresivo y se desarrollará en todo el país, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar la continuidad de las políticas de asistencia laboral.