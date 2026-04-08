Según el cronograma difundido, las interrupciones del suministro responden a tareas técnicas necesarias para optimizar el servicio y garantizar condiciones seguras para el personal que realiza las obras.

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Entre las zonas afectadas se encuentra el área del Parque Industrial, donde los cortes se llevarán a cabo en dos franjas horarias: por la mañana, entre las 6 y las 11, y luego durante la tarde, de 12 a 16.

Otros de los lugares afectados durante las tareas de mantenimiento son: Usuario OSSE de Ruta 11 Km 506 en el horario de 9:30 a 10:30. De calle 26 a calle 54 y de calle 441 a calle 479 de 9:15 a 13:15. De Ambrosetti a Pabón y de Boulevard Félix U. Camet a Costa Azul de 12:00 a 13:00. De Nápoles a calle 429 y de Ciudad de Dolores a Tetamanti de 8:00 a 13:00. Y de Santa Fe a Buenos Aires y de Alberti a Almirante Brown y usuarios de Rawson N°2290 de 9:00 a 10:00.

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Desde la empresa indicaron que estas interrupciones pueden ser reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas, ya que la seguridad de los operarios es prioritaria durante las tareas en la red.

Asimismo, recordaron a los usuarios que ante inconvenientes con el servicio pueden comunicarse a través de las líneas de atención telefónica (0800-666-3332), WhatsApp (223 634-3332) o mediante la oficina virtual, donde también se pueden realizar gestiones y consultas vinculadas al suministro eléctrico.

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En ese sentido, se reiteró la importancia de que los usuarios estén atentos a los avisos oficiales y tomen las precauciones necesarias durante los horarios informados para minimizar el impacto de los cortes programados.