El gobierno nacional anunció que se realizarán cortes de luz programados para contener la alta demanda que se produce en verano. A pesar de los aumentos de tarifas, señaló que no se realizaron inversiones y que el problema es heredado del gobierno anterior.

Respecto a lo que puede suceder en Mar del Plata, Eduardo Coppola, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, declaró en diálogo con El Marplatense que “en la región estamos relativamente bien desde generación hasta la distribución. El privado ha hecho inversiones, en el caso de Edea, y nos hace sostener la distribución”.

De modo que “el problema puntual es la deuda que tiene la compañía administradora, Cammesa, con la generadora. A su vez, la distribuidoras están teniendo deudas con la empresa”.

Asimismo, señaló que “si bien hay una recesión profunda, en la cual no se han desarrollado industrias, las PyMES han cerrado, también es cierto que hay un crecimiento vegetativo de la población. Vemos en los centros de atención que a pesar de la tarifa, están solicitando nuevos medidores”.

Por consiguiente, “el problema está en que el gobierno anterior no fue acompañando los costos de la tarifa con la inflación. Entonces ahora aparece como que explotó en un momento muy difícil”.

Puede interesarte

Esta situación, “nos hace pensar en líneas generales va a haber una alta morosidad porque las familias no tienen trabajo o tienen uno precario, no va a pagar. En definitiva, el tiempo que lleva el desarrollo de una inversión, no es el que nosotros necesitamos”, afirmó.

“Por lo tanto, cuando no hubo tarifa, tampoco inversiones y eso hace que el gobierno deba tomar medidas precautorias”, continuó

No obstante, “en la región podríamos estar exentos de eso al tener los aportes de las centrales de la costa a través de 9 de Julio y tenés la aparición de las energías renovables con la incorporación de megas con aerogeneradores en Vivoratá”.

“En el caso de Edenor y Edesur es un desastre el sistema, no han hecho inversiones y aún en épocas normales tienen cortes. Ahora el AMBA por las características de la región hay mucho aire acondicionado y va a hacer que la demanda sea importante. Con los golpes de calor es preferible los cortes programados antes que el sistema que tienen ahora”, continuó.

“Ni hablar si llega a ocurrir por cumplir su ciclo los generadores salen del servicio y generan problemas en esas áreas afectadas. Tendríamos mayores precisiones si existiera un vínculo aceitado con la Secretaría de Energía, pero con un relevamiento del panorama regional, deberíamos estar exentos de los cortes”, concluyó.