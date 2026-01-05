Un desborde cloacal provocó este lunes un corte total de la Ruta 11, en el tramo que une las localidades balnearias de Pinamar y Ostende, generando importantes demoras, malestar entre automovilistas y un fuerte impacto ambiental en plena temporada turística.

El episodio ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 395, a pocos metros de la rotonda de acceso a Pinamar, cuando se produjo la ruptura de un caño del sistema cloacal, lo que derivó en la acumulación y posterior derrame de líquidos sobre la calzada.

Las imágenes fueron impactantes: varios metros de la ruta quedaron completamente cubiertos por efluentes, que también alcanzaron un hipermercado de la zona, el cual debió cerrar sus puertas de manera preventiva debido al fuerte olor y a las condiciones sanitarias.

Ante la situación, las autoridades dispusieron de forma inmediata el corte total del tránsito y ordenaron las tareas de reparación del conducto dañado, además de la limpieza y desinfección del sector afectado, según informaron fuentes locales a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el Municipio de Pinamar señalaron que lo sucedido es responsabilidad de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP), a la que se le exigió que el problema quede resuelto en un plazo máximo de 24 horas, evitando nuevas afectaciones tanto a turistas como a residentes.

El tránsito fue restablecido una vez finalizadas las tareas principales, aunque el hecho generó preocupación por el impacto del incidente en uno de los accesos más transitados de la costa atlántica bonaerense.

Fuente: Noticias Argentinas.