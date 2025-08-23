La Municipalidad de General Pueyrredon informa que -en virtud de los preparativos para la realización del Enduro del Invierno (EDI) que se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en las playas del Norte de nuestra ciudad, se ha dispuesto el corte del carril rápido de Félix U. Camet a partir de las 7 de este sábado 23 de agosto, en el tramo que va de Strobel a Constitución (en sentido sur - norte).

En ese sentido -y hasta tanto finalice la competencia- las líneas 221, 555 y 581 (en sentido Sur–Norte) modificarán su recorrido desde Acceso Norte Félix U. Camet y Beruti, por Beruti, San Juan y su continuación Patagones hasta Av. Constitución, continuando su recorrido habitual.

Desde el municipio se aclara que -a medida que vayan avanzando los preparativos- se irán comunicando el resto de las modificaciones en el tránsito y en el recorrido del transporte público urbano de pasajeros.

