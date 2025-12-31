Según el monitoreo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el pico de usuarios sin suministro se registró durante la madrugada, con cifras que superaron ampliamente las 30 mil conexiones afectadas. Recoleta fue el barrio porteño más golpeado, aunque también hubo reportes en Flores, Caballito, Almagro, Monserrat y Villa del Parque, entre otros.

Ads

La empresa Edesur informó que el origen del problema fue una falla en la Subestación Bosques, que impactó en distintas subestaciones de Capital Federal y el sur del Conurbano. A través de sus redes oficiales, la compañía indicó que los equipos técnicos trabajaron durante la noche y que el restablecimiento del servicio se realizó de manera progresiva.

Hacia las 4 de la madrugada, Edesur aseguró que más del 50% de los clientes afectados ya había recuperado el suministro. Sin embargo, los registros oficiales mostraban aún decenas de miles de usuarios sin luz. Recién cerca de las 7, el número descendió a poco más de 30 mil, con la expectativa de normalizar la situación antes de las 10.

Ads

Puede interesarte

También se registraron interrupciones, aunque en menor escala, en áreas abastecidas por Edenor, especialmente en Munro y otros puntos del norte y oeste del Conurbano. Desde el ENRE recomendaron extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y canalizar los reclamos por vías oficiales.

El corte coincidió con una ola de calor que mantiene en alerta al AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó máximas cercanas a los 39 grados para la jornada de Año Nuevo y advirtió que estas condiciones incrementan la presión sobre el sistema eléctrico. Ante este escenario, las autoridades insistieron en medidas de cuidado para la salud y en un uso responsable de la energía.

Ads

Fuente: Infobae