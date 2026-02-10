Obras Sanitarias informó que, como consecuencia de la tormenta registrada ayer, se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por la Cooperativa Camet, lo que impactó directamente en el funcionamiento de varios pozos de extracción de agua en Mar del Plata.

Frente a esta situación, personal técnico de OSSE se encuentra trabajando para modificar de manera provisoria la fuente de abastecimiento energético de los pozos afectados, con el objetivo de minimizar las consecuencias sobre el servicio. No obstante, se advirtió que podría registrarse una disminución en el caudal de agua distribuido a través de la red.

Desde la empresa señalaron que, una vez restablecida la energía y verificada la tensión eléctrica adecuada, las bombas se ponen en marcha de forma automática. Sin embargo, la recuperación de la presión necesaria para abastecer las cañerías requiere un tiempo adicional, por lo que la normalización del servicio se producirá de manera paulatina.

Ante este escenario y en un contexto de altas temperaturas, OSSE solicitó a la población extremar el uso responsable del recurso hídrico y adoptar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes vinculados a la disponibilidad de agua.

Asimismo, se recordó que la normativa vigente establece la obligatoriedad de contar con tanque y/o cisterna domiciliaria, ya que el acopio particular constituye un complemento indispensable de las reservas del sistema.

Obras Sanitarias informó que comunicará por los canales habituales cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio.