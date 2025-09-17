Mañana de 12:30 a 14:00 se realizarán cortes de tránsito en la zona de Tribunales, debido a un ejercicio de evacuación coordinado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos y Defensa Civil.

La actividad, programada para las 13:15, busca fortalecer los protocolos de seguridad y la preparación ante situaciones de emergencia en el edificio de Tribunales. Los cortes se harán efectivos en las intersecciones de Tucumán y Falucho, y Brown y Arenales.

Los encargados de llevar adelante la actividad, indicaron que este simulacro es parte de las acciones destinadas a “garantizar la protección de las personas que trabajan y concurren al lugar”.

