Un grupo de padres de seis escuelas de las zonas rurales de la ciudad se manifestaron en la puertas del Parque Industrial con un corte de ruta por la falta de transporte público para que los chicos asistan al colegio.

Al respecto, Rocío, una de las madres afectadas, señaló en diálogo con El Marplatense que "hace más de un mes que seis escuelas rurales no tenemos colectivos porque achicaron el presupuesto".

En esta línea, comentó que "ya pasó esto en marzo, pasa todos los años, pero se suele solucionar. Ahora ya estamos a mitad de año, a poco tiempo de empezar las vacaciones de invierno, y no tenemos respuesta alguna".

Asimismo, señaló que "la chica de la delegación nos trató de ayudar, fuimos al Consejo Escolar, mandamos cartas, la licitación salió, pero al achicar el presupuesto nadie quiere trabajar".

De modo que "los chicos no están yendo a la escuela y ahora quieren sumar las faltas. ¿Cómo podemos hacer? hay seis kilómetros o más de distancia en algunas instituciones".

A su vez aclaró que "no somos un movimiento, somos padres de seis escuelas que vinimos a cortar para que Provincia nos de una respuesta".

Por otro lado, explicó que las líneas de transporte público "no llegan, son todas escuelas rurales que queda a más de seis kilómetros y no hay un colectivo que pase por la puerta".

Respecto a la justificación de las autoridades, declaró que "está todo en charla, esperando la contestación desde La Plata, pero no hay ninguna respuesta y siguen pasando los días. La delegada del grupo estuvo charlando con el secretario de educación, Fernando Rizzi, y llegó al Intendente Montenegro, pero no hubo respuesta porque no les correspondía".