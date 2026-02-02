Plicia Bonaerense

Un violento episodio conmocionó este domingo a Coronel Pringles, donde una discusión vecinal derivó en la muerte de un hombre de 40 años tras recibir un disparo de escopeta. Por el hecho, la Policía detuvo a un hombre de 70 años, señalado como el presunto autor del crimen.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 en una vivienda ubicada sobre la calle Bolívar al 525. Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó con un intercambio de insultos entre dos vecinos y fue escalando en tensión con el correr de los minutos.

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, uno de los involucrados se dirigió a su domicilio y regresó armado con una escopeta calibre 16. En ese contexto efectuó dos disparos.

El primero de ellos casi impacta en la madre de la víctima, que se encontraba en el lugar, mientras que el segundo dio de lleno en el tórax de Diego González, quien murió en el acto como consecuencia de la herida.

Efectivos de la Policía Comunal aprehendieron al presunto autor y secuestraron el arma utilizada, que quedó a disposición de la Justicia junto con el detenido. La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente.

Las autoridades avanzan ahora con la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y si existían antecedentes de conflictos previos entre los vecinos. El caso generó fuerte impacto en la comunidad pringlense.

Fuente: Dib