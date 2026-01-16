El expresidente destituido de República de Corea, Yoon Suk Yeol, fue condenado a cinco años de prisión por obstruir una orden de arresto judicial, en una sentencia histórica dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Ads

Según determinó el tribunal, Yoon abusó del servicio de seguridad presidencial para bloquear el accionar de la agencia anticorrupción, que intentaba detenerlo en enero de 2025. Durante ese operativo, efectivos formaron escudos humanos y bloqueos con autobuses para impedir el ingreso de los investigadores a la residencia presidencial.

La maniobra frustró la orden de arresto emitida por la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios, lo que fue considerado por los jueces como una utilización privada de recursos del Estado. En el fallo, se remarcó que el exmandatario intentó además destruir pruebas y no mostró arrepentimiento, limitándose a brindar “excusas poco convincentes”.

Ads

Si bien la fiscalía había solicitado 10 años de prisión, el tribunal impuso una pena menor, aunque subrayó que era necesario un castigo severo para restablecer el Estado de derecho, afectado por la conducta del expresidente. Como atenuante, se tuvo en cuenta que Yoon no posee antecedentes penales.

La sentencia, transmitida en vivo, constituye el primer veredicto firme contra Yoon tras su fallido intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. No obstante, la causa judicial no está cerrada: el 19 de febrero está prevista la sentencia de primera instancia por los cargos de insurrección, por los cuales la fiscalía especial solicitó la pena de muerte.

Ads

Puede interesarte

Fuente: NA