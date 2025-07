La provincia de Córdoba se convirtió en el primer estado argentino en colocar deuda en el exterior. La administración de Martín Llaryora emitió un título por US$ 725 millones bajo Ley del Estado de Nueva York que vence en el año 2032 y fue colocado con una tasa de interés anual del 9,75%.

El esquema de amortización para este bono contempla tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento, mientras que los intereses se abonarán de manera semestral.

Los fondos obtenidos por esta emisión serán destinados a financiar proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones mediante la recompra de títulos internacionales con vencimiento en 2027.

Se ha previsto la recompra de US$ 300 millones del título que vence en 2027 a un precio de US$ 955 por cada US$ 1.000.

La operación generó ofertas por más de US$ 1.000 millones, lo que la Provincia describió como una "importante sobreoferta" respecto a los US$ 500 millones buscados inicialmente.

La participación de inversores locales superó el 40%, y esta demanda del mercado se atribuye a la fortaleza fiscal provincial.

Los títulos fueron calificados por las agencias Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente.

Esta emisión marca la primera vez que una institución pública del país accede a financiamiento externo desde diciembre de 2017.

Según el gobierno provincial, esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de obligaciones, sin resignar el financiamiento para obras provinciales.

Puede interesarte

Fuente: NA