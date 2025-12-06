La Policía de Córdoba detuvo hoy a un hombre acusado de violar a una mujer de 75 años en su departamento, tras permanecer más de 48 horas prófugo. El ataque ocurrió el jueves cerca de las 07:30, en la esquina de Catamarca y Ovidio Lagos, en Córdoba Capital. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de los efectivos.

Según los testimonios, el agresor ingresó al domicilio con intenciones de atacar sexualmente a la mujer y también le robó dinero antes de escapar. Un vecino identificado como Gabriel relató: “La intención fue violar, se descubrió que robó dinero pero la intención era violar”.

Durante la fuga, el sospechoso intentó evadir a la Policía escapando por planta baja y luego por los techos de viviendas linderas. Gabriel logró tomarle una fotografía, que se viralizó en redes sociales y resultó clave para su identificación.

Con la descripción aportada por los vecinos, la Policía montó un operativo en la zona y finalmente detuvo al hombre en la vía pública, en avenida General Álvarez de Arenales al 520, barrio Juniors, alrededor de las 09:00.

La víctima recibió asistencia y contención en el Polo de la Mujer, mientras que la denuncia penal por abuso sexual ya fue radicada en la Justicia. Varios vecinos se ofrecieron como testigos para colaborar con la investigación y aportar datos relevantes sobre lo sucedido.

Fuente: con información de TN