Córdoba Athletic ganó en un par de ocasiones el certamen (2012 y 2015) y vendrá en busca de recuperar la corona, que en las últimas dos ediciones fue para Atlético del Rosario, otro de los equipos importantes que ya confirmó su presencia además del SIC (campeón en 1971 y 1989) y Alumni, actuales ganadores del Seven y del Top 12 de la URBA respectivamente.

Liceo Naval también se anotó para participar, al igual que CURDA de Paraguay, Taraguy de Corrientes, Jockey de Rosario, Jockey de Salta, un seleccionado universitario y un combinado de jugadores de Belgrano Athletic y Sporting. Además vendrán a Mar del Plata representativos de GEBA y Centro Naval, mientras que la Unión local estará representada por Los Cardos de Tandil, Comercial y varios combinados interclubes. Cada vez quedan menos lugares en la categoría Mayores.

Los Juveniles pueden presentar sus equipos en Categoría B (M19, nacidos en 1999 o 2000), C (M17, nacidos en 2001), la D (M16, nacidos en 2002), E (M15 nacidos en 2003) y F (M14, nacidos en 2004). También habrá torneo en modalidad Encuentro para las Infantiles.

En hockey, además de Córdoba Athletic y varios combinados locales, estarán Campo de Pato de Balcarce, GEBA y Ciudad de Buenos Aires. Las categorías son: Mayores, Quinta (Sub 18), Sexta (Sub 16) y Séptima (Sub 14).

Las inscripciones se realizan por mail a través de sevendesporting@gmail.com, también por teléfono al 0223 4946040 o en el gimnasio de Sporting, ubicado en Larrea 2055, de lunes a viernes de 8 a 22.

También se pueden hacer consultas a las redes sociales del club: IPR Sporting Club y Gimnasio IPR Sporting Club en Facebook y @iprsportingclub en Instagram y Twitter.