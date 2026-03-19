Según confirmaron fuentes oficiales, la menor fue hallada en un descampado cerca de su casa, luego de un amplio operativo en el que participaron fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos de la zona.

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La niña había desaparecido el miércoles por la tarde en la localidad de Cosquín, lo que motivó un operativo para dar con su paradero. La principal hipótesis de la familia apuntaba a que alguien podría haberla llevado, lo que incrementó la preocupación por su integridad.

Más de un centenar de personas trabajaron en rastrillajes en campos cercanos, zonas rurales y alrededores del domicilio, con el apoyo de tecnología como drones para ampliar el alcance del operativo.

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Finalmente, tras horas de incertidumbre, fue encontrada en buen estado de salud. Pese a ello, será sometida a controles médicos para evaluar su condición general.

El caso generó una fuerte repercusión y volvió a poner en agenda la importancia de los mecanismos de búsqueda urgente como el Alerta Sofía, que permiten coordinar rápidamente recursos ante la desaparición de niños.

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Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo la desaparición.