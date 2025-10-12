La Justicia de Córdoba activó la Alerta Sofía para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido este sábado en el barrio Villa Serrana de la capital provincial.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el principal sospechoso del crimen y la desaparición del menor es su padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien estaría intentando huir hacia ese país. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y a cargo del fiscal Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N°2.

El caso se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre disparos en una vivienda ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, donde la Policía halló los cuerpos de las víctimas. Pedro, que vivía en ese domicilio, ya no se encontraba en el lugar.

Interpol emitió una notificación amarilla por la búsqueda internacional del menor y una notificación roja para capturar al padre.

El Ministerio de Seguridad nacional difundió la foto y los datos del niño: cabello castaño oscuro, 1,25 metros de altura, dificultades en el habla y diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA).

Cualquier información puede ser comunicada al 911 o a la Unidad Judicial Homicidios de Córdoba.

