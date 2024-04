Unión logró el objetivo que se había planteado para su primera temporada en la Liga Argentina: la permanencia. Sin embargo, hay un aprendizaje que han sumado y que será importante para lo que vendrá en el futuro.

El presidente del club, Leonardo Cordeiro hizo su análisis en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) desde lo deportivo e institucional de la experiencia sumada en la segunda categoría del básquet argentino: "Sabíamos que era una categoría dura, no pensamos que era tan difícil en función a los resultados que nos fueron esquivos al principio. Era un escalón más y, como todos los que fuimos subiendo, adaptarnos a la categoría fue difícil".

Desde un inicio, la conformación del plantel era un condicionante pero terminaron respondiendo de buena forma los juveniles que son la gran apuesta de este proyecto deportivo. "La idea de Ezequiel Santiago Medina al principio era mantener la totalidad del plantel, pero había una diferencia clave que era la cantidad de fichas. Pasamos a una Liga con 7 mayores. Durante el principio de la temporada y hasta el receso de las fiestas tuvimos 4 mayores, pero después Lucas Nuñez fue la quinta ficha y ahí recién estábamos con un plantel como nosotros queríamos. Lo bueno fue tener jugadores U21 y U23 con una gran participación. Felipe Barrionuevo es un gran ejemplo, terminó siendo titular siendo primer año de juvenil cuando empezó la temporada", puntualizó.

La periodicidad de los partidos también cambió respecto de un torneo donde el descanso permitía llegar de mejor manera a la competencia. Eso también formó parte de la adaptación del grupo. "En la Liga Federal jugábamos un partido por semana y no tuvimos lesiones y ahora pasamos a una temporada regular de 32 fechas donde, por un tema de costos, varios de los partidos estaban en serie. Eso también nos generó lesiones en casi todos los jugadores. A pesar de ello fuimos superados ampliamente sólo en dos partidos, el primero y el último con atenuantes distintos", resumió Cordeiro.

Justamente el último encuentro contra Rocamora fue realmente difícil porque la derrota fue contundente, pero a la vez sabían que estaba perdiendo Gimnasia de La Plata, lo cuál les daba la permanencia. También fue crítico de las modificaciones en la organización de la competencia: "en el último partido dijimos que no íbamos a mirar el resultado de Gimnasia pero tuvimos que hacerlo por como se estaba dando todo. La campaña fue muy buena para nosotros. Nos hicieron un cambio de fixture. El segundo partido de la gira era contra Rocamora y se hubiera generado otra cosa. La organización quiso tener un morbo y un dramatismo con un partido por el descenso de manera directa que no lo deberíamos haber tenido".

BALANCE ECONÓMICO

Afrontar un cambio de categoría puede traer cierta incertidumbre desde lo económico sobre todo teniendo en cuenta el contexto que afronta el país desde el año pasado al presente, en el cuál se desarrolló toda la competencia de la Liga Argentina: "lo único que teníamos cierto era el salario de los jugadores y cuando ellos arreglaron el tema económico era un país distinto, fueron los más perjudicados pero se manejaron de manera muy profesional. Entrenaron como siempre y nunca dijeron nada. Durante la primera etapa del año hicimos la mayoría de las giras y en 2024 nos quedaban dos. Trabajamos con un presupuesto y estuvimos al día con los jugadores además de pagar viajes y costos".

FUTURO CON CERTEZAS

Si bien todavía no se sabe como será la próxima temporada de la competencia, tienen en claro que pase lo que pase el sentido inicial del proyecto seguirá intacto y no harán ninguna locura ni golpe de timón: "sobre el final de la competencia se empezaron a decir muchas cosas como que no habría descensos, que habría muchos más equipos para que sea más extensa pero con zonas mas chicas para tener menos viajes. Todo extraoficial. También se habla de 7 mayores y 4 U21, desapareciendo la ficha U23. Hace mucho que justificamos que los chicos que juegan bien en el club tienen participación. Hay otros jugadores juveniles que no lo entendieron así y fueron en búsqueda de otras posibilidades y nos generó inconvenientes en cuanto al plantel. Seguiremos apostando a nuestros juveniles porque pueden hacerlo y por un tema económico porque nos hace bajar muchísimo el presupuesto. No creo que cambie mucho la composición del plantel, no haremos locuras", dijo en el cierre.