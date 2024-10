En el marco de la segunda jornada del Coloquio IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata, distintos gobernadores disertaron sobre la importancia de la coparticipación para las provincias.

Al respecto, Gustavo Váldes, gobernador de Corrientes, declaró que “a mi me parece que es una ilusión modificar la ley de Coparticipación porque está cauterizada por la reforma de la Constitucion del 94. Con una legislatura de una Provincia que diga que no, cae la Ley de Coparticipación nueva y eso es imposible”.

Por lo que “el único camino es el que emprendimos en su momento donde nos sentamos los gobernadores a través de pactos fiscales, que tendremos que darle otra forma, pero me parece que es la vía para reconocernos”, manifestó.

Puede interesarte

Para ejemplificar, contó que “la represa de Yacyrertá, 30 años de funcionamiento, Corriente genera 1500 millones de dólares por año en facturación y recibe sólo 6 millones desde hace cuatro años”.

En la misma línea, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, afirmó que “se pueden tomar, incluso por decreto, la eliminación de asignaciones específicas. Si el rol del Estado para este gobierno es pura y exclusivamente seguridad nacional, relaciones exteriores y macroeconomía, perfecto. Ahora no sigamos cobrando impuestos por cosas que no vamos a hacer”.

Por consiguiente, “aliviamos a nivel fiscal o descentralizamos, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren plantear. Cuál es el riesgo de no contemplar esto, de pensar que la macroeconomía por osmosis va a resolver todos los problemas, de dónde venimos”, continuó.

Puede interesarte

Asimismo, indicó que “yo creo que la Argentina no resiste una frustración más, si no tenemos la humildad suficiente para escuchar al que acompaña, pero no coincide en algún punto en particular, corremos el riesgo de volver a la demagogia, el populismo que chocó un país prácticamente imposible de fundir”.