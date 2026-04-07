La espera terminó y la acción continental vuelve a escena con el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Serán seis los equipos del país que saldrán a la cancha entre martes y miércoles en busca de empezar con el pie derecho en un torneo que promete alto nivel y grandes figuras.

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La actividad se pondrá en marcha este martes con tres partidos que tendrán protagonistas nacionales. En Bolivia, Racing intentará dejar atrás la reciente derrota en el clásico de Avellaneda cuando visite a Independiente Petrolero, con la misión de recuperar confianza en el plano internacional.

En simultáneo, Barracas Central vivirá una jornada histórica: debutará en torneos internacionales recibiendo en Banfield a Vasco da Gama. El conjunto brasileño llegará con una formación alternativa, compuesta por juveniles y sin su entrenador Renato Gaúcho, ya que priorizó sus compromisos en el Brasileirao.

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El cierre del martes será para Tigre, que desde las 23 visitará en Perú a Alianza Atlético, en un duelo exigente para comenzar su camino fuera de casa.

La acción continuará el miércoles con otros tres equipos argentinos en escena. San Lorenzo debutará en Paraguay frente a Recoleta, en busca de imponer su jerarquía ante un rival de menor recorrido internacional.

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Deportivo Riestra tendrá su estreno absoluto a nivel continental cuando reciba a Palestino en un partido que quedará en la historia del club. El Malevo oficializó la llegada de Guillermo Duró como nuevo entrenador, en reemplazo del Tata Benítez, con contrato hasta diciembre. Su estreno será este miércoles.

Por su parte, River volverá a disputar la Sudamericana luego de once años. El equipo dirigido por Eduardo Coudet iniciará su recorrido este miércoles 8 de abril desde las 21.30, cuando visite a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, con la ilusión de ser uno de los grandes protagonistas del certamen.

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La edición 2026 del torneo también contará con equipos de peso en el continente como Botafogo, Gremio, San Pablo, Atlético Mineiro y Olimpia, además de la presencia estelar de Neymar en Santos, lo que eleva aún más la expectativa.

Con partidos en distintos rincones de Sudamérica, la primera fecha pondrá en marcha un nuevo capítulo del torneo.