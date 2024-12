Luego de conocer el fixture y rival para el regreso a primera, Aldosivi también se informó sobre quién será el equipo a enfrentar en el primer cruce de Copa Argentina: debutará frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Más allá de que recientemente se enfrentaron en la segunda división del futbol de nuestro país, este enfrentamiento registra 6 partidos en la historia, con 2 victorias para el “Albo”, otras 2 para el “Tiburón” y dos empates. Será esta la oportunidad de quebrar la igualdad.

El último cruce entre ambos fue para los Salteños, cuando ganaron como local por la mínima el pasado 24 de agosto en el torneo de Primera Nacional.

Puede interesarte

En caso de avanzar, el equipo de Andres Yllana, podría chocar frente a Estudiantes de La Plata o Sarmiento de La Banda, que debe jugar por el ascenso a a segunda división.

Además, se sortearon otros cruces destacados entre ellos el del último campeón Central Córdoba que chocará con Quilmes, River vs. Ciudad de Bolivar, Boca vs. Argentino de Monte Maíz, San Lorenzo vs. Sportivo Las Parejas, Independiente vs. Sportivo Belgrano y Racing vs. Santamarina.