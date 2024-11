Integrantes de la Cooperativa La Unión se manifestaron hoy frente al Consejo Escolar para hacer sentir su reclamo ante la demorada en el pago de 30 millones de pesos que la Provincia les debe efectivizar por la realización de obras en tres escuelas.

“Nos hemos convocado porque se está adeudando el pago de tres escuelas que hemos finalizado las obras hace dos meses. En la que están incluidos cinco certificados aprobados y desde hace cuatro meses no recibimos ningún desembolso del Consejo Escolar”, señaló Diego Durán, coordinador laboral de la Cooperativa.

Si bien en diálogo con El Marplatense el cooperativista confió que han sido atendidos por autoridades del Consejo Escolar y que se han reunido con su titular, Mónica Lence, además de otros consejeros escolares, “no nos están dando una respuesta que nos satisfaga, porque somos una cooperativa y lo que precisamos es el pago que nos están adeudando”.

Al respecto, confió que “son más de 30 millones de pesos, es el ahorro completo y total con que cuenta la Cooperativa y hoy no podemos tenerlo porque está de alguna forma retenido en el Consejo”. Y destacó que en los últimos cinco años ganaron 18 licitaciones: “Siempre hemos cumplido en tiempo y forma y pedimos lo mismo”.

De todos modos Durán indicó que si bien el dinero “lo administra el Consejo Escolar”, el mismo viene “justamente de la provincia de Buenos Aires. Creemos y confiamos en la gestión del gobernador Axel Kicillof, apoyamos al gobernador, pero en este momento creemos que hay cierta deficiencia en el manejo de los fondos y en la posibilidad de hacer los pagos como corresponde. Esperar cuatro meses para cobrar me parece mucho tiempo”.

Esta situación no sólo complica a la cooperativa en relación con pagos por tareas realizadas que no llegan, sino porque como explicó el referente de la entidad ante la posibilidad de una nueva obra “estamos completamente impedidos porque no tenemos fondos como para poder cubrirla. Fuimos recibiendo algunos pagos parciales al principio, pero nosotros ahorramos para afrontar este tipo de obras”.

“El Consejo Escolar no desembolsa el total al principio, si no que te va certificando según se van presentando avances de obra, pero llegamos a una situación casi en que no tenemos desembolso. Han recibido partidas para otros temas y creemos que tiene que haber algún tipo de salvedad y abonar lo que tienen que abonar. Si nos desfinancian, nos mandan directamente a la quiebra”, concluyó Durán.