La Administración de Parques Nacionales abrió una nueva convocatoria para incorporar guardaparques en Argentina, con el objetivo de fortalecer la protección y gestión de las áreas naturales del país. El proceso busca cubrir cargos dentro del Agrupamiento Técnico del cuerpo, en el marco de un concurso público y abierto.

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Según se informó, la inscripción se realizará de manera online entre el 12 de mayo y el 2 de junio, y estará acompañada por la presentación de documentación respaldatoria. La convocatoria contempla la incorporación de alrededor de 40 nuevos agentes para desempeñarse en distintas regiones del territorio nacional.

Entre los requisitos excluyentes, los postulantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados, tener entre 18 y 34 años al momento de la inscripción y contar con formación terciaria o universitaria vinculada al área. Además, deberán aprobar todas las etapas del proceso de selección.

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El proceso de ingreso consta de seis instancias, que incluyen evaluaciones de antecedentes, pruebas técnicas y prácticas, entrevistas, análisis psicológico y un curso de habilitación final. Cada etapa es eliminatoria, por lo que los aspirantes deberán superarlas para avanzar en la convocatoria.

Los guardaparques cumplen funciones clave en la conservación ambiental, como la protección de la biodiversidad, el control en áreas naturales, la educación ambiental y el acompañamiento de investigaciones científicas y turismo sustentable.

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De esta manera, el Gobierno impulsa una nueva incorporación de personal especializado en un área considerada estratégica, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en parques nacionales y garantizar la preservación del patrimonio natural.

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