El reclamo apunta a visibilizar el hartazgo de vecinos frente a los robos, la violencia y la falta de respuestas.

El llamado, que se presenta como “sin banderas políticas”, busca reunir a trabajadores, comerciantes y ciudadanos de todos los barrios bajo el lema “Mar del Plata despierta”.

A través de un video difundido por la cuenta de Instagram @robos.mdp, se lanzó una convocatoria a una movilización pacífica y masiva en Mar del Plata para reclamar por la creciente inseguridad que atraviesa la ciudad. La marcha está prevista para el 18 de febrero a las 18 horas y tiene como objetivo visibilizar el reclamo vecinal y exigir respuestas ante una problemática que afecta a todos los barrios.

En el mensaje, un personaje caracterizado como “Anonymous” expresa el hartazgo de los vecinos frente a los robos diarios, la violencia y el miedo constante. “No es normal”, señaló en el video, al tiempo que remarcó que la inseguridad impacta de manera transversal en la vida cotidiana de la ciudad.

Se trata de una iniciativa sin banderas políticas, orientada a representar a trabajadores, comerciantes y ciudadanos que pagan impuestos y reclaman poder vivir en paz en Mar del Plata. En ese sentido, los organizadores sostienen que el reclamo busca ser amplio, pacífico y apartidario.

Bajo el lema “Mar del Plata despierta”, el llamado apela a la unidad de los vecinos para que el reclamo no sea ignorado y logre instalarse en la agenda pública.

La convocatoria continúa replicándose en redes sociales y se espera una importante participación de vecinos en la jornada prevista para el 18 de febrero.